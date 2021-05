Kandidaat-coronavaccin Sanofi-GSK met succes door fase 2-studie

De Franse farmareus Sanofi en het Britse GSK hebben maandag positieve resultaten gemeld voor hun belangrijkste kandidaat-coronavaccin, nadat een tegenvaller voor enkele maanden vertraging gezorgd had. Een fase 2-studie met 722 vrijwilligers toonde goede resultaten in alle leeftijdsgroepen en zorgde na een enkele dosis voor een hoge immuunrespons bij patiënten met een eerdere infectie, zo melden de bedrijven maandag in een persbericht.