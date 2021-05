Zorgnet-Icuro: “Sterke stijging gedwongen opnames in psychiatrie”

4.735 Vlamingen werden vorig jaar met dwang opgenomen in de psychiatrie - het hoogste aantal in tien jaar tijd. Dat zegt Zorgnet-Icuro, zij brachten de evolutie van het aantal psychiatrische patiënten over de laatste tien jaar tijd in kaart.

Het aantal gedwongen opnames is in Vlaanderen de voorbije tien jaar fors toegenomen. In 2010 waren het er nog 3.043. Sindsdien zijn ze met gemiddeld 4,6 procent per jaar gestegen. In 2020 waren dat er 4.735, dat betekent dat er elke dag ongeveer 13 mensen worden opgenomen. In 2020 gebeurde een op de acht opnames in de psychiatrie ook onvrijwillig.

Bij Zorgnet-Icuro, dat de cijfers verzamelt, reageert gedelegeerd bestuurder Margot Cloet bezorgd. “Dwang moet zo veel mogelijk vermeden worden. Het veroorzaakt trauma en stigma. En het bemoeilijkt de re-integratie van patiënten.”

Corona is niet dé verklaring. Het virus en de strikte maatregelen leidden vooral in de eerste golf, van april tot juni, tot meer collocaties. Tijdens de tweede golf, van september tot november, was die trend afwezig. Cloet linkt de stijging aan het feit dat er, vooral bij jongeren en jongvolwassenen, meer alcohol- en drugsverslavingen, problemen met agressie en eetstoornissen voorkomen.

Het systeem van gedwongen opnames wordt ook toegepast om wachttijden voor een gewone psychiatrische opname te omzeilen. Cloet merkt ook op dat er niet altijd sprake is van een psychiatrische stoornis en een gevaarlijke situatie. Zorgnet-Icuro dringt aan op een hervorming van de wet op gedwongen opnames.