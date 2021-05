Catalaanse separatisten vormen coalitie

Meer dan drie maanden na de verkiezingen in Catalonië zijn de twee grootste separatistische partijen erin geslaagd een coalitie te vormen. Het gaat om de linkse ERC en het liberaal-conservatieve Junts. Samen met het linksradicale CUP vormen ze een regering.

Pere Aragonès van ERC wordt de nieuwe regeringsleider. Dat melden verschillende Spaanse kranten.

De Catalanen stemden in februari erg versnipperd, maar de partijen die afscheiding willen, behaalden samen wel een meerderheid van 74 van de 135 zetels in het parlement in Barcelona.

De drie partijen ijveren voor een onafhankelijk Catalonië, maar de centrale regering in Madrid wijst dat af.