Bizar bord duikt op in Jette: “Er is niet eens een omleiding in die straat”

Brussel / Jette - In Jette is dit weekend op een werf een nogal bizar verkeersbord opgedoken. Op een omleidingsbord staan de woorden ‘omelette en omeletje’ geschreven.

Een slechte vertaling? Een grap? In Jette keek men dit weekend raar op aan een werf rond de Sint-Pieterskerk. Daar was een omleidingsbord opgedoken met als opschrift: omelette, omeletje. “Ik ben er ook van geschrokken”, zegt schepen van Openbare Werken in Jette, Bernard Van Nuffel. “Maar het blijkt om een artistiek project te gaan. Ik kreeg al berichten van vrienden dat er eerder al gelijkaardige borden waren opgedoken in Laken. Daar stond ‘Denoyez-vous’ onder meer op een bord geschreven.”

Een artistiek project dus. “Maar het is wel heel goed uitgevoerd”, zet de schepen. “Ik ben eens gaan kijken en het is niet met de hand geschreven of zo, het is nét echt.” Voorlopig blijft het bord dan ook staan. “Let wel, in die straat is er dus niet ééns een omleiding.”

Bij Jacops, dat de signalistatie deed rond de werf, moet men eens lachen. “Wij hebben er niets mee te maken”, zegt Bart Vermeersch. “Het bord staat net na onze werfzone, wij kunnen dus de auteursrechten niet opeisen voor die grap.”