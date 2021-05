Vijf jaar geleden werd proftriatlete Sofie Goos tijdens training in park zomaar aangevallen met mes: “Mijn nier was letterlijk aan flarden gestoken”

Vijf jaar nadat ze in het Antwerpse Park Spoor Noord door een verwarde man in de rug gestoken werd, loopt voormalig triatlete Sofie Goos weer fris en fruitig door het leven. “Mensen kennen me nog steeds als die ene die neergestoken is , veel meer dan de triatlete die ik was.” Op de schadevergoeding blijft het wachten.

“Het is omdat je me belt”, zegt Sofie Goos, 41 jaar intussen. “Anders was ik het vergeten.” Het, dat is de messteek die ze op zondag 15 mei 2016 in Park Spoor Noord in Antwerpen kreeg. De professionele ...