Harry noemt het Amerikaanse First Amendment ‘bonkers’ en krijgt golf van kritiek

Prins harry heeft zich de woede van de Amerikanen op de hals gehaald. In een podcast noemde hij het Amerikaanse First Amendment zot.

De First Amendment of het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten gaat over: de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van verenigingen en de persvrijheid. Aan al die zaken mag in geen geval geraakt worden.

De Britse prins Harry vindt het echter ‘bonkers’ hoe ver de wet juist gaat. “Ik begrijp het nog niet helemaal en daarom ga ik er verder niet op ingaan. Maar het eerste amendement is echt zot. Met die wet kan je alles verdedigen.”

Op Twitter krijgt de voormalige royal de volle laag, zowel van andere Britten als van Amerikanen. Fox-presentatrice Laura Ingraham tweette: “Loop niet tegen de deur op je weg naar buiten, Windsor.” Radiopresentator Jimmy Failla schreef: “Hij snapt het niet omdat elk woord dat hij zegt eerst door zijn vrouw goedgekeurd moet worden.”

De voormalige UKIP-leider Nigel Farage reageerde dan weer dat Harry helemaal is doorgedraaid. “Dat hij het eerste amendement veroordeelt toont toch dat hij de draad kwijt is. Straks wil hij nergens meer wonen.”