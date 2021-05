De grote ongelukkige: Koen Casteels mist EK voetbal door noodgedwongen operatie

Consternatie bij het bekendmaken van de EK-selectie. Wel Matz Sels bij de doelmannen, geen Koen Casteels. De Wolfsburg-goalie was er nochtans elke keer bij en heeft een dijk van een seizoen achter de rug. Bondscoach Roberto Martinez kwam met de verklaring: Casteels moet onder het mes.

“De afwezigheid van Koen Casteels is een medische beslissing. Hij moet na het seizoen geopereerd worden en zal dus niet fit zijn voor het EK. Het is geen tactische beslissing”, aldus Martinez.

Matz Sels profiteert van die onverwachte wending. De doelman van Straatsburg scheurde in juli vorig jaar zijn achillespees en was lang out. Sinds maart is hij weer fit en sindsdien kwam hij zes keer in actie. Afgelopen weekend ontbrak hij wel in de selectie.

Het is overigens niet de eerste keer dat Casteels een groot toernooi aan zijn neus voorzij ziet gaan door een blessure. In het voorjaar van 2014 liep hij een scheenbeenbreuk op, waardoor hij het WK in Brazilië miste. Silvio Proto was toen zijn vervanger, maar die liep in de allerlaatste competitiewedstrijd een armbreuk op waardoor Sammy Bossut zijn koffers mocht pakken.

