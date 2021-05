Grote campagne voor belangrijke wijziging in Brusselse lage-emissiezone

De lage-emissiezone (LEZ) in Brussel weert vanaf 2022 dieselvoertuigen met euronorm 4. Een belangrijke wijziging, want het gaat om de laatste generatie dieselvoertuigen die niet over een roetfilter moeten beschikken. Brussel Mobiliteit lanceert maandag een grote campagne om de maatregel aan te kondigen en de alternatieven te promoten.

De campagne van Leefmilieu Brussel maakt gebruik van twee slogans: “Gezondere lucht is zoals auto’s, die delen we” en “Gezondere lucht, daarvoor komen we in beweging”. Zo wordt de nadruk gelegd op het verband tussen luchtverontreiniging en het krijgen van hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en voortijdige overlijdens. De dieselvoertuigen zonder roetfilter bannen uit de Brusselse LEZ is daarom een belangrijke stap naar een gezondere stad, benadrukt Leefmilieu Brussel.

De slogans zullen verspreid worden via digitale schermen in de stad, een reusachtig reclamebord langs de E40 bij het binnenrijden van het gewest, radiospots en sociale media. Naast het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid toont de campagne ook aan welke alternatieven er zijn om zich autoloos te verplaatsen in Brussel.

De nieuwe maatregel waarbij dieselvoertuigen met euronorm 4 niet meer welkom zijn in Brussel gaat in op 1 januari 2022. Zoals bij eerdere aanscherpingen zal er een overgangsperiode van drie maanden zijn. Pas vanaf 1 april 2022 krijgen bestuurders die in overtreding zijn een boete van 350 euro.