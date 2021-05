Opvallend: Kevin De Bruyne krijgt extra vakantie voor EK en moet zich pas 5 dagen voor eerste match melden

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie voor het EK voetbal vrijgegeven. De 26-koppige verzamelt op 31 mei in Tubeke, al zal draaischijf Kevin De Bruyne daar nog niet bij zijn. De middenvelder van Manchester City krijgt extra verlof.

De reden daarvoor is de aankomende Champions League-finale, die op 29 mei wordt gespeeld tussen Chelsea en Manchester City. Martinez besliste daarom dat zijn sterkhouder nog mag genieten van een korte rustperiode. “Kevin De Bruyne sluit pas aan op 7 juni”, aldus de Spanjaard. Dat is amper 5 dagen voor de eerste EK-match, in en tegen Rusland.

