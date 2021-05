Roberto Martinez over EK-selectie: “We verwachten niets van Axel Witsel, voor Marouane Fellaini is het te lang geleden”

Roberto Martinez heeft zijn selectie voor het EK rond. De bondscoach selecteerde maandagmiddag 26 Rode Duivels. Daarbij hoorde uiteraard een woordje uitleg.

“Ik ben heel opgewonden om eraan te beginnen. Hopelijk kunnen we goede prestaties neerzetten”, aldus de Spanjaard, die de geblesseerde Axel Witsel dus opnam in zijn team. “We verwachten niets van Axel Witsel. Dat hij erbij is, is voor hem een beloning voor het harde werk dat hij de afgelopen maanden gemaakt heeft. De echte beslissing volgt op 11 juni. Dan maken we de finale beslissing. Maar ondertussen geven we hem de kans om zolang mogelijk te werken om klaar te zijn.”

Marouane Fellaini haalde de ‘cut’ niet. “We weten hoe belangrijk Fellaini is, maar drie jaar zonder internationaal voetbal is lang. Dat is iets te lang om nog aanspraak te maken op een selectie. We moeten nu voorrang geven aan jongens die er afgelopen tijd wel bij waren”, aldus Martinez. “We kijken naar de lange termijn en dat is niet veranderd. We hebben nog spelers met een dubbele nationaliteit, zoals Pascal Struijk, maar ik heb ze nu niet opgeroepen. Al zegt dat niets over de toekomst. We hebben nu drie jaar gehad om dit toernooi voor te bereiden, met bepaalde jongens.”

Foto: ISOPIX

“Chadli is een troef”

De bondscoach verwacht een volledige fitte Eden Hazard op het EK en was lovend voor onder andere Yannick Carrasco. “We zijn blij dat het beter gaat met Eden Hazard. Het ziet er naar uit dat hij in de volgende weken opnieuw zijn topniveau zal bereiken. Hij is onze kapitein en zal een belangrijke rol spelen. Yannick Carrasco? Hij had een grote ontwikkeling en zijn carrière ging snel. Na zijn periode in China is hij veel matuurder geworden. Hij kan nu de druk dragen om matchen te beslissen, zoals we kunnen zien in La Liga. De ervaring van naar een ander continent te gaan, heeft hem volwassener gemaakt. Zijn seizoen bij Atlético was ronduit indrukwekkend.”

Ook Nacer Chadli haalde de selectie. “Chadli is een troef omdat hij op beide flanken kan spelen. Nacer paste zich in maart goed aan. Hij was niet helemaal fit, maar werd toen bij ons volledig fit. Hij heeft veel ervaring, dat zagen we in Rusland. Nu zal hij ook belangrijk zijn”, aldus de bondscoach, die naast de EK-selectie ook elf reserven opriep. “Ik heb meteen 26 spelers opgeroepen omdat we moeten opletten met de protocollen en we willen dat iedere speler weet waar hij aan toe is. Het zou een risico zijn om extra onzekerheid te creëren. De stand-by-lijst is voor ons belangrijk zodat die spelers zich moeten klaarhouden voor mocht er iets gebeuren. We hebben slechts vijf centrale verdedigers opgeroepen omdat we ervan uitgaan dat iedereen fit is en omdat Dendoncker eventueel ook achterin kan spelen. Maar Mechele en Vanheusden worden van kortbij opgevolgd.”