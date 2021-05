Duitse bondsvoorzitter treedt officieel af na ophef over nazi-opmerking

Fritz Keller (64) is maandag officieel opgestapt als voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB. Op 11 mei had hij al aangegeven dat hij bereid was zijn ontslag in te dienen nadat hij zijn vicevoorzitter Rainer Koch in een recente meeting had vergeleken met de nazistische rechter Rudolf Freisler.

Eerder deze maand bood Keller zijn excuses aan, maar die werden niet aanvaard door Koch. Keller erkent dat zijn wangedrag “beschamend” is voor de federatie. “Maar mijn ontslag zal niet de problemen binnen de DFB en het voetbal oplossen”, stelt Keller, die in een statement de “interne machtsstrijd” binnen de DFB aan de kaak stelt. Volgens hem moeten nieuwe mensen aan de top van de bond aangesteld worden. “Zo niet is een geloofwaardige nieuwe start niet mogelijk.” De voorbije jaren werd de Duitse voetbalbond geteisterd door verschillende schandalen. Ook Kellers voorgangers, Wolfgang Niersbach en Reinhard Grindel, moesten onder druk aftreden.

De voorzitters van de Duitse regionale voetbalorganen riepen Keller eerder al op om op te stappen. De DFB publiceerde begin deze maand op zijn website de resultaten van een stemming van de regionale voorzitters over het aftreden van Keller en dat resulteerde in 26-9 in het nadeel van Keller.