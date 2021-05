Kernafval smeult in afgesloten kernreactor Tsjernobyl

Wetenschappers die de situatie in Tsjernobyl in het oog moeten houden, hebben een stijging in nucleaire activiteit waargenomen. Het is nog niet duidelijk of de situatie onder controle is. Wetenschappers vergelijken het met de smeulende sintels in een vuur.

De explosie in 1986 heeft heel wat ruimtes in het complex ontoegankelijk gemaakt. Overal is er kernmateriaal en kernafval terechtgekomen. Onder andere in de ondergrondse reactor, kamer 305/2. Sinds de explosie is er niemand meer in de kamer geweest, ook robots geraken niet door het puin.

Mogelijk is er in die kamer kernafval aan het smeulen. Wetenschappers zien een stijging van 40 procent in de kernactiviteit sinds 2016. Neil Hyatt aan de universiteit van Sheffield vergelijkt de situatie met de gloeiende sintels in een barbecue. Die sintels zouden kunnen ontbranden en opnieuw voor een explosie zorgen. Maar zo’n vaart loopt het voorlopig niet, zegt Hyatt. “Het gaat om zeer lage splijtingspercentages, het is niet te vergelijken met een actieve kernreactor. We zijn redelijk zeker dat er geen explosie volgt maar we kunnen niets uitsluiten.”

In 2016 werd een nieuw beschermend omhulsel gebouwd om het vrijkomen van radioactieve besmetting te voorkomen. Dat zou een reden voor de onstabiliteit kunnen zijn. Er zou namelijk minder regenwater door kunnen dringen tot in de ondergrondse kernreactor waardoor er meer activiteit kan plaatsvinden.