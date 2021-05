Na de vreugde kwamen de tranen bij Liverpool-held Alisson Becker: “Ik hoop dat mijn vader het gezien heeft”

Waanzin in de Premier League zondag. Liverpool-doelman Alisson Becker kopte zijn team in de 95ste minuut naar een 1-2-overwinning tegen West Brom. De vreugde was enorm, maar na afloop vloeiden er tranen bij de Braziliaan.

“Ik ben te emotioneel na wat er de laatste maanden is gebeurd met mij en mijn familie. Voetbal is mijn leven, ik speel al zolang ik me kan herinneren met mijn vader aan mijn zijde. Ik hoop dat hij het heeft kunnen zien. Ik weet zeker dat hij dit aan het vieren is met God aan zijn zijde. Deze was voor mijn familie, voor de jongens”, aldus een zichtbaar emotionele Alisson, die eerder dit jaar zijn vader verloor bij een ongeval.

“Ik weet precies wat dit voor hem betekent. Dit is heel ontroerend en ik kon het niemand beter toewensen dan Alisson na wat er gebeurd is”, reageerde Liverpool-trainer Jurgen Klopp op de goal van zijn doelman. Trouwens de allereerste in Engeland met de het hoofd. “Het is slechts voetbal, maar voor ons betekent het heel veel. Nu moeten we door blijven gaan.”