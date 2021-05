Coronacrisis nog niet bedwongen of Melbourne krijgt al met tweede epidemie te maken

De Australische stad Melbourne kampt naast Covid-19 met een nieuw groot gezondheidsprobleem. Het aantal syfilisgevallen steeg er met 220 procent. De overheid maakt zich grote zorgen en heeft zelfs grote affiches opgehangen in de stad om mensen te waarschuwen voor deze seksueel overdraagbare ziekte. Opvallend is dat vooral jonge vrouwen besmet raken.

De foto’s die verspreid over de stad hangen, laten weinig aan de verbeelding over. Mensen met grote vieze vlekken op hun lichaam. Door de bevolking te choqueren hoopt de overheid dat mensen de ernst van het probleem zullen willen inzien. Want syfilis is erg besmettelijk bij onbeschermd seksueel contact, maar de risico’s worden nog te vaak geminimaliseerd.

Gevallen van syfilis exploderen vooral in de buitenwijken van Melbourne, een stad van meer dan 1 miljoen inwoners. Vooral jonge vrouwen raken besmet en nieuwe gegevens van het ministerie van Volksgezondheid tonen aan dat vooral de armere wijken worden getroffen.

Betaalde seks

Epidemioloog Eric Chow zag bij eerder onderzoek al een stijging van 950 gevallen in 2015 tot 1.375 gevallen in 2018. Maar nu is het helemaal geëxplodeerd.

“De epidemie, die ooit vooral homomannen trof, is nu veel algemener geworden. Opvallend veel vrouwen raken besmet. Vaak armen die zich laten betalen voor onveilige seks.”

Terwijl het aantal syfilisinfecties onder mannen in relaties van hetzelfde geslacht het afgelopen jaar gestaag bleef stijgen – een stijging van 21 procent – steeg het aantal gevallen onder vrouwen met liefst 220 procent en bij heteroseksuele mannen met 129 procent.

“De grootste zorg zijn vrouwen die tijdens de zwangerschap besmet raken en kinderen op de wereld zetten die met een besmetting geboren worden”, zegt professor Chow.

Borden langs de wegen moeten inwoners waarschuwen Foto: rr

“We weten dat syfilis tijdens de zwangerschap grote complicaties kan veroorzaken en zelfs kan leiden tot de dood van het kind, dus we dringen er bij alle vrouwen met een hoog risico op aan om tijdens hun derde trimester gescreend te worden, naast de universele screening tijdens het eerste trimester.”

Vlaanderen

Syfilis begint met het verschijnen van zweren. Als het onbehandeld blijft, kan het uiteindelijk een herseninfectie, dementie en blindheid veroorzaken.

De ziekte kan worden genezen met penicilline, maar mensen zoeken mogelijk geen behandeling omdat ze niet beseffen dat ze zijn geïnfecteerd, aangezien syfilis vaak asymptomatisch is na tekenen van de eerste infectie. Anderzijds schamen veel mensen zich ook om naar de dokter te gaan en hopen ze dat het vanzelf zal genezen.

In Vlaanderen steeg het aantal geregistreerde gevallen van syfilis in de periode 2017-2019 van 22,8 per 100.000 inwoners naar 30,8 per 100.000 inwoners in 2019, zo blijkt uit cijfers van Sensoa. “Syfilis werd in de periode 2017-2019 voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen de 20 en 65 jaar.”