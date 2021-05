SJOTCAST. Trainer Tom Saintfiet: “Ik werkte in Jordanië en Ethiopië, maar pas in Turnhout had ik echt schrik”

Tom Saintfiet had het in Sjotcast over België en de wereld.

Club Brugge is bijna kampioen dus nadert Sjotcast ook het einde van haar seizoen. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 35 gooit Guillaume een bloemetje naar Charleroi, toont Lars interesse in meetings met Roland Duchâtelet en vertelt Gambiaans bondscoach Tom Saintfiet waarom je tijdens de rust van een match beter geen stenen gooit naar de spelers.

Sjotcast: elke maandag om 16 uur

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16 uur. Daarnaast lanceert het drietal ook Sjotcast Special, een reeks gesprekken met prominente gasten. Sjotcast Special verschijnt op donderdag, maar is geen wekelijkse afspraak.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.