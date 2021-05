Duitsland moet hopen dat Manuel Neuer niets overkomt: ingreep aan knie houdt Ter Stegen weg van EK

Marc-André ter Stegen moet een kruis maken over het EK van komende zomer. De 29-jarige doelman van FC Barcelona ondergaat een ingreep aan de knie en geraakt niet fit voor het toernooi. Dat heeft Ter Stegen maandag via Instagram gemeld.

“Ik heb samen met de medische staf van de club besloten dat ik een aanvullende ingreep aan mijn knie onderga”, verklaart de keeper, die bij de Mannschaft de doublure is van Bayern München-sluitstuk Manuel Neuer. “Ik vind het jammer dat ik deze zomer het EK met Duitsland ga missen. Voor het eerst in vele jaren zal ik thuis voor mijn land supporteren, ik hoop dat we winnen. Na de zomeronderbreking, als we weer op het veld staan, hoop ik weer voor fans te kunnen voetballen.”

De troepen van bondscoach Joachim Löw nemen het in de loodzware EK-poule F op tegen wereldkampioen Frankrijk (15 juni), titelverdediger Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Al deze wedstrijden staan in de Allianz Arena in München op de planning.

(belga)