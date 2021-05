OVERZICHT EK-SELECTIES. Luka Modric voert vicewereldkampioen Kroatië aan

Op 11 juni gaat het EK voetbal van start. Ontdek hieronder de EK-selectie van de verschillende deelnemende landen.

Luka Modric voert vicewereldkampioen Kroatië aan

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft maandag zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het komende EK voetbal (11 juni - 11 juli).

Real Madrid-middenvelder Luka Modric is de sterspeler in de selectie van de vicewereldkampioen. De aanvoerder, op het voorbije WK verkozen tot beste speler, krijgt op het middenveld waarschijnlijk het gezelschap van Mateo Kovacic (Chelsea). Andere bekende namen zijn die van Inter Milaan-aanvaller Ivan Perisic (ex-Club Brugge en ex-Roeselare) en doelman Lovre Kalinic (ex-AA Gent), die door Aston Villa is uitgeleend aan Hajduk Split.

Kroatië opent zijn EK op 13 juni in Wembley tegen Engeland. In groep D nemen de Kroaten het verder op tegen Tsjechië (18/06) en Schotland (22/06). In aanloop naar het EK speelt Kroatië op 6 juni in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen de Rode Duivels.

Vanwege de uitzonderlijke situatie door de coronacrisis mogen er voor het komende EK voor het eerst 26 spelers in de selectie zitten. De maatregel moet voorkomen dat teams in de problemen geraken in het geval van coronabesmettingen en quarantaineverplichtingen. De bondscoaches moeten de definitieve spelerslijst indienen op 1 juni, tien dagen voor de start van het EK.

Selectie Kroatië:

Doelmannen: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton Town/Eng)

Verdedigers: Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Spa), Domagoj Vida (Besiktas/Tur), Josip Juranovic (Legia Warschau/Pol), Dejan Lovren (Zenit Sint-Petersburg/Rus), Duje Caleta-Car (Olympique Marseille/Fra), Borna Barisic (Rangers/Sch), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Domagoj Bradaric (Lille/Fra)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid/Spa), Marcelo Brozovic (Inter Milaan/Ita), Milan Badelj (Genoa/Ita), Mateo Kovacic (Chelsea/Eng), Nikola Vlasic (CSKA Moskou/Rus), Mario Pasalic (Atalanta/Ita), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Aanvallers: Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ivan Perisic (Inter Milaan/Ita), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Josip Brekalo (Vfl Wolfsburg/Dui), Ante Rebic (AC Milan/Ita), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/Spa)

Reservelijst: Filip Uremovic (Rubin Kazan/Rus), Marko Livaja (Hajduk Split), Toma Basic (Bordeaux/Fra), Marin Pongracic (Vfl Wolfsburg/Dui), Kristijan Lovric (Gorica), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Nikola Moro (Dinamo Moskou/Rus)