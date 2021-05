‘Man met blauwe jas’ geeft zijn versie op proces Sofie Muylle: “Ik heb haar slip opgetrokken en ben weer weggegaan”

/ Knokke-Heist -

In het hof van assisen in Brugge heeft beschuldigde Alexandru Caliniuc (27) tijdens zijn ondervraging door de voorzitter alleen toegegeven dat hij slachtoffer Sofie Muylle (27) verkrachtte. Zoals in de afgelopen vier jaar blijft hij volhouden dat hij niets met haar dood heeft te maken. Dit is zijn versie van de feiten.