Waarom krijgen risicopatiënten niet enkel het Pfizer-vaccin?

De slechte reputatie van de adenogebaseerde vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson is niet helemaal verdiend. De uiterst zeldzame bijwerkingen worden serieus genomen, maar over de werkzaamheid bestaat niet de minste twijfel. Alle goedgekeurde vaccins behoren tot de crème de la crème. De doeltreffendheid is bij elk van de vier hoger dan bij het jaarlijkse griepvaccin. Klinische studies leren dat de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna de ziekte iets beter kunnen voorkomen. Het belangrijkste is dat ze allemaal uitstekend beschermen (bijna 100 procent) tegen ziekenhuisopname en overlijden.

Van Damme begrijpt dat mensen graag zelf zouden kiezen en dat moeizame communicatie het AstraZeneca-vaccin geen deugd heeft gedaan. “Maar als we iedereen Pfizer geven dan vertragen we de vaccinatiecampagne met 5 à 8 weken. De impact op de exitstrategie zou groot zijn.” De vaccinoloog benadrukt dat alle vaccins een zeer goed immuunantwoord geven, ook AstraZeneca. “Anders hadden Marc Van Ranst en mezelf ons niet laten inenten met dit vaccin.”

