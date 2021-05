Kevin De Bruyne maakt tegen Brighton mogelijk comeback bij Manchester City

Kevin De Bruyne staat dicht bij een terugkeer bij Manchester City. De 29-jarige Rode Duivel sloeg de voorbije weken wat wedstrijden over wegens spiervermoeidheid, maar lijkt net op tijd weer topfit te geraken in aanloop naar de finale van de Champions League, op 29 mei tegen Chelsea in Porto.

City, al zeker van de titel in de Premier League, maakt dinsdag op de 37e speeldag de verplaatsing naar Brighton & Hove Albion. Mogelijk krijgt De Bruyne daar opnieuw speelminuten. “Kevin voelt zich goed. We moeten bekijken of hij fit genoeg is om te spelen”, verklaarde coach Pep Guardiola maandag op een persmoment. “Hij heeft de voorbije twee dagen getraind. Net als elke speler in de kern is hij belangrijk, dat weet iedereen.”

Brighton staat in de stand net boven de degradatiestreep, maar het team van Leandro Trossard is op twee speeldagen van het einde al zeker van het behoud.

