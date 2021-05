Visser vergeet handrem en ziet zijn auto in IJzer belanden

Nieuwpoort - Een onfortuinlijke visser moest maandag lijdzaam toezien hoe niet hij maar de brandweer een grote vangst realiseerde in Nieuwpoort. De hulpdiensten moesten er zijn Mercedes uit het water takelen.

De visser, een oudere man die niet meteen in de buurt woont, wou maandagmiddag komen vissen op het jaagpad langs de IJzer, aan de overkant van het gelijknamige straatje. Komende van de Ieperbrug had hij net als enkele andere vissers zijn wagen zo’n 500 meter verder geparkeerd en wou beginnen vissen. Opeens hoorde hij een luide plons en zag hoe zijn Mercedes in het water was terechtgekomen. De auto ging meteen volledig onder. Klaarblijkelijk was de man vergeten de handrem van de wagen aan te trekken en bolde de wagen achteruit van een helling en belandde zo in de IJzer. Er zat niets anders op dan de brandweer te bellen.

“Wij werden opgeroepen voor een redding te water met duikers, maar wisten meteen dat er gelukkig niemand in de wagen zat”, zegt brandweerkapitein Mathijs Demey van post Nieuwpoort. “De duikers beveiligden de wagen zodat die getakeld kon worden. Daardoor moest een takeldienst met kraanarm komen zodat de wagen op het droge gehaald kon worden. De ramen van de Mercedes waren gesloten maar de wagen zelf zal toch vol water gelopen zijn. Allicht zullen de ramen dan ingeslagen moeten worden om de auto zo van buitenaf te kunnen openen.”

Omdat de wagen volledig onder is gegaan is de kans groot dat de Mercedes volledig verloren is.