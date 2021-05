De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Waarom krijgen we de tweede prik niet na 8 weken zoals in Brussel in plaats van pas na 12 weken?

Vanaf donderdag 13 mei is de wachttijd bij het AstraZeneca vaccin in heel het land 8 weken. “Op basis van de eerste gegevens zeiden we 12 weken, maar intussen is duidelijk dat het vaccin ook na 8 weken een goed immuunantwoord geeft”,zegt Van Damme. Voor wie al een eerste prik met AstraZeneca heeft gehad of een uitnodiging ontving voor 13 mei blijft de interval twaalf weken. “We begrijpen dat sommige mensen die al een afspraak hebben, dit willen vervroegen naar 8 weken. Maar we kunnen op die vraag niet ingaan”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dat zou de vaccinatiecampagne weer vertragen, doordat er dan de eerstvolgende weken minder dosissen beschikbaar zouden zijn voor eerste dosissen. Ook voor de organisatie van de vaccinatiecentra is dit niet mogelijk.”