Europa bestelt vanaf juli geen nieuwe dosissen van AstraZeneca meer: is je tweede prik in de zomer dan wel gegarandeerd?

Door de haperende leveringen hebben de EU en dus ook België ervoor gekozen om het contract met AstraZeneca niet te vernieuwen. Vanaf juli zal de Brits-Zweedse farmaceut niet meer leveren aan ons land. De taskforce heeft daar rekening mee gehouden. “De tweede dosis is voorzien. Ook wie nu start met AstraZeneca mag gerust zijn dat de tweede prik klaarligt”, zegt Van Damme. Voor een eventuele derde prik later dit jaar of volgend jaar komt AstraZeneca niet meer in aanmerking.