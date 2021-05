De nieuwste gegevens over de vaccinatiecampagne, de recentste cijfers en een antwoord op al jouw vragen vind je terug in de Vaccinatiegids van Het Nieuwsblad. Vandaag: Kan je als 16-jarige met diabetes al een vaccin krijgen?

Het is de bedoeling om 16- en 17-jarigen te vaccineren in juli met het Pfizer-vaccin. De vaccinatiecentra zullen voor deze groep een tijdje langer worden opgehouden. “De kinderen met een risicofactor zullen dan ook voorrang krijgen”, zegt Van Damme. Wellicht krijgt het Pfizer-vaccin binnenkort een Europese goedkeuring voor 12- tot 15-jarigen. Hun vaccinatie zal later deze zomer starten.