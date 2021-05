Fors meer verkeer op Vlaamse snelwegen in week van Hemelvaart

We komen weer veel meer ‘uit ons kot’. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Het weekend van 15 en 16 mei was zelfs het drukste van dit jaar tot nu toe. Dat is het gevolg van de versoepeling van een aantal maatregelen tegen het coronavirus, zoals de heropening van de terrassen.

De verkeerscijfers van de week van Hemelvaart liggen aanzienlijk hoger dan in de voorgaande weken.

Van maandag 10 mei tot en met woensdag 12 mei was er op de Vlaamse snelwegen slechts 4 procent minder filedruk dan in dezelfde week in 2019, het laatste jaar zonder coronapandemie. Op de snelwegen in de Antwerpse regio lag de filezwaarte 13 procent lager dan in mei 2019, op de snelwegen in de regio Brussel 23 procent lager. Alleen in de Gentse regio was de filezwaarte opnieuw veel zwaarder dan normaal. “Dat is het gevolg van langdurige werkzaamheden en bijhorende files in die regio”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

Extra files

Op de Vlaamse snelwegen reed gedurende de drie werkdagen van vorige week 8,9 procent minder verkeer dan twee jaar geleden. Er was nog 15 procent minder autoverkeer dan toen, maar wel 6,1 procent meer vrachtverkeer. Hoewel op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei er nog altijd 23,3 procent minder verkeer was dan voor het coronavirus, was dat weekend wel het drukste weekend van 2021 tot nu toe.

Het Vlaams Verkeerscentrum wijt de stijging van de verkeerscijfers aan meerdere factoren. Zo leidden de recente versoepelingen van coronamaatregelen, vooral de heropening van de horecaterrassen, tot meer verkeer. Ook leidde het verlengde weekend tot meer verkeersdrukte en extra files. Op woensdag 12 mei was er zo een heel zware avondspits met ruim 200 kilometer file. Terugkerende vakantiegangers waren dan weer aanleiding voor extra verkeer op zondag.

De hoge cijfers op werkdagen moeten volgens het Vlaams Verkeerscentrum wel enigszins genuanceerd worden, omdat het gaat om slechts 3 werkdagen en geen volledige werkweek.