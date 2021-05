Matz Sels, de verrassing in de EK-selectie van Roberto Martinez: “Ik kreeg zaterdag al een telefoontje van de keeperstrainer”

Er zaten maandag relatief weinig verrassende namen in de selectie van Roberto Martinez. Buiten die van Matz Sels dan. De keeper van Straatsburg scheurde vorige zomer zijn achillespees, moest maanden revalideren en maakte pas in april zijn comeback in de Ligue 1. “Ik ben héél content dat ik erbij ben”, vertelt een opgeluchte Sels vanuit Frankrijk.

Bij het EK 2016 en het WK 2018 viel Sels twee keer op de valreep uit de boot voor een selectie. “Ik ben er bij de vorige toernooien inderdaad al twee keer heel dichtbij geweest, maar nu is het dus eindelijk prijs. Dit is een mooie beloning voor het harde werk van de laatste maanden.”

Koen Casteels, die de laatste interlandperiodes de rol van derde keeper vervulde, wordt na het seizoen bij Wolfsburg geopereerd en moet het EK daardoor laten schieten. “Ik kan erover meespreken: zoiets is heel zuur. Stiekem ben ik na mijn blessure altijd blijven hopen dat ik toch opgeroepen zou worden, maar ik had natuurlijk niet verwacht dat Koen zou moeten afhaken. Keeperstrainer Erwin Lemmens belde mij zaterdag pas om het te vertellen en wist mij te zeggen dat de kans groot was dat ik erbij zou zijn. Ik heb de selectiebekendmaking maandag niet live kunnen volgen, maar toen ik nadien een paar telefoontjes had gemist van journalisten wist ik snel hoe laat het was (lacht).”

“Ik besef dat de kans dat ik op het EK zal spelen vrij klein is”, aldus Sels. “Maar dan nog kijk ik er ontzettend hard naar uit. Zo’n groot toernooi meemaken wordt sowieso een ongelofelijke ervaring, zeker met deze groep.”