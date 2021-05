Laatste 1.000 tickets van ‘Het Grote Bevrijdingsfeest’ van zoon Pierre Van Damme in één minuut uitverkocht

De laatste 1.000 tickets van het bevrijdingsfeest, op 30 juli, werden vandaag online te koop aangeboden en waren in exact 62 seconden de deur uit.

Het bevrijdingsfeest, onder meer georganiseerd door de zoon van viroloog Pierre Van Damme, rekent nu op 5.000 jongeren die de bevrijding op 30 juli uitbundig zullen vieren.

“Toen het overlegcomité beslist had om op evenementen in de openlucht tot 5.000 personen toe te laten, hebben nog eens 1.000 tickets ter beschikking gesteld. Vandaag om 16 uur gingen die in 62 seconden allemaal de deur uit. Het is duidelijk dat de knaldrang nog nooit zo hoog geweest is”, zegt Tom Van Damme.

“Wij zijn ondertussen gestart met de voorbereidingen van deze historische dag. Het podium kan nu verder worden uitgetekend. Wij zijn klaar voor de bevrijding!”

