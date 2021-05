Proces Sofie Muylle: agent die foto’s nam van ‘man met de blauwe jas’ getuigt

Knokke-Heist - 22 jaar ervaring bij de politie en een vreemd gevoel bij de man met de blauwe jas die hij kruiste op de zeedijk deden een inspecteur van de politiezone Damme/Knokke-Heist naar zijn gsm grijpen om twee foto’s te nemen. Toch kon de beschuldigde van het proces Sofie Muylle maandenlang nog uit de greep van justitie blijven. “Jammer dat ik hem niet onmiddellijk heb gevraagd om zich te identificeren.”

Na de ondervraging van beschuldigde Alexandru Caliniuc (27) door assisenvoorzitter Willem De Pauw maandagnamiddag kwamen de eerste getuigen aan het woord. De wandelaar die het levenloze lichaam van Sofie Muylle, aantrof, de ambulanciers die werden opgeroepen door de centrale en de initiële vaststellers van politiezone Damme/Knokke-Heist.

In de uren en dagen nadien worden alle camerabeelden in de omgeving opgevraagd en seconde per seconde bestudeerd. Eén iets valt de onderzoekers plots op. Tussen 8 en 9 uur ’s morgens zien ze een onbekende man uit de richting van het staketsel stappen. Hij lijkt te bellen met zijn gsm, schuifelt met zijn voeten in het zand. Een uurtje later komt hij weer in beeld, met zijn opvallende blauwe bovenkledij, en hij blijft de uren nadien in de buurt rondhangen. Wanneer twee agenten die het eerste ter plaatse waren hem op de zeedijk kruisen, wandelt de beschuldigde weg en neemt hij snel zijn gsm. Een van de rechercheurs krijgt er een raar gevoel bij en besluit inderhaast twee foto’s van de man met zijn gsm te nemen. Het buikgevoel van die agent blijkt te kloppen.

“Op de bewakingsbeelden zie je me omdraaien, mijn gsm nemen en twee foto’s nemen”, kwam de politieman getuigen. “Het waren de enige foto’s die ik die dag nam. De beschuldigde viel me op tussen al de wandelaars. Waarom ik precies foto’s van hem nam? Dat kan ik niet omschrijven. De combinatie van 22 jaar ervaring bij de politie en een vreemd gevoel bij het gedrag van de man met de blauwe jas.” De foto’s werden uiteindelijk gebruikt om samen met het opsporingsbericht te verspreiden. “Jammer dat ik hem niet onmiddellijk heb gevraagd zich te identificeren. Daar heb ik nog van wakker gelegen.”

Het duurt uiteindelijk tot juni tot de puzzelstukjes voor de speurders pas echt in elkaar vallen en ze ervan overtuigd geraken dat de man met blauwe jas wel degelijk Alexandru Caliniuc is. Op 20 juni 2017 wordt de jonge Roemeen internationaal geseind. Een week later wordt hij thuis bij zijn ouders gearresteerd voor de moord op Sofie Muylle.