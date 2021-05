17-jarig Belgisch toptalent (ex-Anderlecht) trainde voor het eerste mee met eerste ploeg Manchester City

De 17-jarige Roméo Lavia vergezelde maandag op training voor het eerst Kevin De Bruyne en de rest van de A-ploeg van Manchester City. Lavia verliet vorige zomer Anderlecht transfervrij voor de jeugd van City. De jonge Belg staat bekend als een absoluut toptalent en is een basisspeler bij de U23 van de Citizens.

Lavia is een verdedigende middenvelder die in Engeland al vergeleken wordt met de nummer zes van de eerste ploeg van City, Fernandinho. Onze landgenoot maakte dit seizoen indruk bij de U23 van City. Samen veroverden ze de titel. Hij kwam vijftien keer in actie en scoorde eenmaal. Verder was Lavia ook nog goed voor twee assists.

Lavia heeft nog een contract tot de zomer van 2023.