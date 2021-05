Eline De Munck zet kledinglijn bij Zeb stop

Er komt geen nieuwe Deux-collectie bij Zeb. Eline De Munck gooit de handdoek in de ring. Door corona, zegt ze op sociale media.

Corona heeft diepe wonden geslagen bij veel ondernemers. En sommige van die wonden zijn helaas zo diep dat ze niet meer te genezen zijn, zegt ze. “Zo moet ik met grote spijt in het hart aankondigen dat er geen volgende collectie van Deux komt, de kledinglijn die ik samen met Zeb heb uitgebouwd. Vijf collecties lang heb ik vrouwen mogen ‘empoweren’ met hun kledingstijl… Zakelijk en toch sexy. Sterk en toch vrouwelijk.”

Maar met de drie laatste collecties in volle pandemie, met iedereen die van thuis werkt, moeten we helaas besluiten dat het niet verstandig is om nu nog met de collectie door te gaan. Ondanks de grote moed van Zeb om te blijven investeren en geloven gaat ondernemen ook over slimme keuzes maken en knopen doorhakken waar nodig”, schrijft De Munck.