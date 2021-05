Oekraïense wetenschappers hebben een significante stijging van de kernactiviteit ontdekt in de verwoeste kernreactor van Tsjernobyl. Wat is er precies aan de hand? En moeten we ons zorgen maken? Geert Biermans van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geeft uitleg.

Het is intussen al 35 jaar geleden dat de kernreactor in Tsjernobyl ontploft is. Maar tot op vandaag is de puin er nog niet geruimd. Dat is onmogelijk omdat er door de explosie overal kernmateriaal en ...