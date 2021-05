Prins Harry getuigt over psychische problemen na dood van Diana

Prins Harry en Oprah Winfrey hebben een docureeks klaar over geestelijke gezondheid, en daarin zal ook Lady Gaga getuigen over haar mentale problemen. In de nieuwe trailer is te zien hoe bekende en onbekende mensen hun hart op tafel gooien. Net als Harry, zijn vrouw Meghan Markle én Oprah zelf.

Een 13-jarige prins Harry staat beteuterd naast zijn vader tijdens de begrafenis van zijn moeder Diana. Het beeld duikt op in het filmpje voor de nieuwe reeks. Harry zal erin vertellen over de psychische hulp die hij pas decennia later heeft gezocht en gevonden. Over zijn opvoeding, over zijn trauma’s. Ook zijn vrouw Meghan en zoon Archie zijn in het fragment te zien. “De beslissing nemen om hulp te zoeken is geen teken van zwakte”, zegt de prins. “In de wereld van vandaag is het meer dan ooit een teken van kracht.”

Dat is de filosofie achter de hele reeks, die The me you can’t see heet en vanaf 21 mei te zien is op Apple TV+. Bedoeling is om het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken. Actrice Glenn Close doet haar verhaal, en ook Oprah Winfrey zelf getuigt, net als een NBA-speler en een Syrische vluchteling. In de trailer is ook te zien hoe Lady Gaga een traan laat terwijl ze openlijk over een trauma vertelt. “Ik vertel dit verhaal niet voor mezelf”, zegt ze. “Ik ben erdoorheen gekomen en mensen hebben soms hulp nodig.”