Walter ‘Pico Coppens’ Michiels gedwongen opgenomen in psychiatrie nadat hij scoutsjongeren aanvalt

Leuven - Walter Michiels, alias ‘Pico Coppens’ uit ‘FC De Kampioenen’, is gedwongen opgenomen in de psychiatrie. Dat heeft onze redactie uit welingelichte bron vernomen. Michiels werd zondag opgepakt door de politie nadat hij een groep scoutsjongeren had aangevallen.

De politie pakte zondagavond de gevallen acteur op toen die zich agressief gedroeg tegen enkele scoutsjongeren in een bos in de buurt van Leuven. Er vielen geen klappen, maar Michiels zou verbaal hebben uitgehaald naar de jongeren. Na contact met het Leuvense parket is beslist de acteur gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar zal hij in principe maximaal veertig dagen verblijven, maar het parket kan die termijn verlengen. Een beslissing tot collocatie wordt genomen wanneer blijkt dat betrokkene een gevaar is voor zichzelf of voor anderen.

Walter Michiels kwam de afgelopen jaren geregeld in aanraking met het gerecht. Minder dan drie weken geleden werd hij nog opgepakt omdat hij een stuk groen in brand had gestoken in de buurt van zijn chalet. Geregeld zorgt de voormalige acteur voor overlast in het centrum van Leuven. In februari dit jaar werd hij in beroep nog veroordeeld tot vijftien maanden cel voor diefstal, het bezit van cannabis en bedreigingen. Omdat het met Michiels verder bergaf gaat, wil het parket de man laten interneren maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als hij uitgenodigd wordt om zich psychiatrisch te laten onderzoeken, stuur hij steevast zijn kat. Het Leuvense parket was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.