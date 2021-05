KV Oostende-doelman Guillaume Hubert komt ervan af met voorwaardelijke straf na rode kaart tegen AA Gent

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een voorwaardelijke speeldag schorsing en 500 euro effectieve boete gevorderd als minnelijke schikking tegen KVO-doelman Guillaume Hubert na zijn rode kaart tegen AA Gent.

In de eerste helft van de thuismatch tegen Gent pakte Hubert rood, nadat hij net buiten het strafschopgebied met een wilde interventie Roman Bezus onderuit had gemaaid. “De tackle werd met een zekere intensiteit uitgevoerd, maar zonder enige intentie om de tegenstander te raken”, oordeelt het Bondsparket.

Er was wat discussie rond, maar de bondsprocureur verdedigt ook de rode kaart. “Hoewel Bezus niet recht naar het doel kan lopen, gaat het om het ontnemen van een scoringskans omdat er geen doelman in het doel aanwezig was om dit te verdedigen en er slechts één verdediger terug is ter hoogte van de penaltystip op het moment van de overtreding. Daarnaast bestond er ook nog de mogelijkheid om de bal af te spelen naar een gevolgde ploegmaat”, klinkt het.

Ook in het wekelijkse filmpje van het referee department sprak Frank De Bleeckere zijn steun uit voor de beslissing van de scheidsrechter om Hubert rood te geven.

Tegen KV Mechelen komend weekend kan KVO in principe wel opnieuw rekenen op doelman Hubert, aangezien er slechts een voorwaardelijke schorsing werd gevorderd. De boete is wel effectief.

??? | La faute de Hubert sur Bezus : "une exclusion justifiée", selon le Referee Department. ?? #KVOGNT pic.twitter.com/J7d3kRtzMY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 17, 2021

(belga)