Regeringspartijen Vooruit en Groen scherp voor Israël

In het Israëlisch-Palestijns conflict roept de regering-De Croo op om “het geweld aan beide zijden” te stoppen. Maar zowel Groen als Vooruit verschuiven de verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker naar “onderdrukker” Israël. “Er moet een duidelijk signaal komen.”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau organiseerde maandagavond een live-sessie op Instagram. Op de agenda stond de discussie over de zomerkampen en een eventuele verplichte test voor elke deelnemer. Op het einde kwam daarin ook een vraag over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnen. In zijn antwoord was Rousseau opvallend scherp voor de rol van Israël daarin. In ieder geval scherper dan het “stop het geweld aan beide zijden” dat de minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès (MR), eerder namens ons land gaf - eenzelfde reactie als de Europese Commissie.

“Dit is geen conflict”, aldus de Vooruit-voorzitter. “Een conflict gaat tussen even sterke partijen. Maar hier gaat het over een heel sterk Israël dat de Palestijnen al heel lang onderdrukt. Dit is een vijandige overname, een onderdrukking.” In één adem veroordeelt hij ook het geweld van de Palestijnse organisatie Hamas. “Daartegen moet een signaal van de EU komen, maar er moet zeker ook een signaal naar Israël gaan.”

Daarmee zit hij op dezelfde lijn als zijn Groen-collega Meyrem Almaci. Zij publiceerde maandag een opiniestuk op de website van De Morgen. “Tekstschrijvers voor politici in de EU en de VS halen voor de zoveelste keer de zinnen “we zijn diep bezorgd om de situatie” en “we dringen aan op kalmte bij beide partijen” boven”, schrijft ze daarin. “De woorden zijn zo leeg en hol dat het haast beledigend is.”

Ook zij veroordeelt het Palestijnse geweld, maar viseert in de eerste plaats Israël. “Niet erkennen dat Israël zich in Palestina als een koloniale bezettingsmacht gedraagt, is de ogen sluiten voor de realiteit.” Almaci roept daarop tot internationale sancties. “Niet met woorden, maar met daden. Met maatregelen zoals een importverbod voor producten uit de Israëlische nederzettingen, labeling, visasancties.”

De regering-De Croo blijft voorzichtig over dit gevoelige conflict, dat overal ter wereld de gemoederen beroert. Ook binnen de regering heeft elke partij haar gevoeligheden. Zo sluiten de Franstalige liberalen van MR zich eerder aan bij de positie van Israël. Volgens Rousseau probeert Vooruit-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, hulpgoederen in de Palestijnse gebieden te krijgen. Of het Belgische standpunt verder in de ene of de andere richting gaat, zal de komende dagen moeten blijken. In het parlement komen hierover ongetwijfeld nog netelige vragen.