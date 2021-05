Club Brugge wil zondag titel vieren met 500 man in tribune

De zeventiende landstitel vieren met vijfhonderd toeschouwers in de tribune van het Jan Breydelstadion: dat is het plan van Club Brugge voor de thuismatch van zondag tegen RC Genk. Voor het testevenement zou Club wel enkel eigen vrijwilligers uitnodigen. Fans kunnen geen aanvraag indienen om de match bij te wonen.

De aanvraag voor het testevenement werd gisteren verstuurd en passeerde eerder al op het bureau van Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Sport. Ook het schepencollege van Brugge werd op de hoogte gebracht, want dat moest een advies uitbrengen en dat was positief.

De titelviering met vijfhonderd mensen in de zuidtribune van Jan Breydel zou een testevenement worden zoals er afgelopen zaterdag ook een plaatsvond in de Ghelamco Arena in Gent. Toen werden driehonderd vrijwilligers uitgenodigd om met mondmaskers, op veilige afstand en zittend een concert van de rockband Compact Disk Dummies te volgen. Die voorwaarden zouden ook gelden voor de match tegen Genk. Na een week worden alle deelnemers dan ook onderworpen aan een PCR-test. “We hebben samen met Club een dossier opgebouwd, dat wel nog groen licht moet krijgen van het Coronacommissariaat”, klinkt het op het kabinet van Ben Weyts.

Club Brugge zag een eerdere poging tot een initiatief voor de supporters al gekelderd. Zo lag het plan op tafel om vanaf 8 mei terrassen te zetten op de oefenvelden naast Jan Breydel, maar daar kreeg blauw-zwart geen goedkeuring voor. Indien het nieuwe plan voor het testevenement van zondag goedgekeurd wordt, is het mogelijk dat kapitein Ruud Vormer de kampioenentrofee dus toch voor enkele honderden mensen in de lucht mag steken.

Erepodium zoals altijd

De Pro League organiseert na de wedstrijd in elk geval een uitreiking met bijhorende festiviteiten op een erepodium op het veld indien Club Brugge nog één puntje pakt en kampioen wordt. In dat opzicht verandert er niets in vergelijking met een ‘normaal’ seizoen.