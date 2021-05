Al 125 bezwaren tegen nieuw Club Brugge-stadion

Er valt nog flink wat werk te verzetten wil Club Brugge over een paar jaar in een nieuw stadion spelen. Niet de beton-, maar wel de papiermolen draait momenteel op volle toeren. In kader van het openbaar onderzoek naar de bouwplannen, dat liep tot 14 mei, ontving de stad Brugge ongeveer 125 bezwaarschriften.

Club wil op de Olympiasite een nieuwe voetbaltempel voor 40.000 supporters bouwen, het oude Jan Breydelstadion slopen en de omgeving inrichten als park met parking. Maar dat dat in Brugge niet zonder slag of stoot zal verlopen, staat vast. “De buurt stelt zicht vragen bij de omvang, de impact op de mobiliteit en bij licht- en geluidsoverlast. Het is nu zaak om die bezwaren af te wegen tegen het milieueffectenrapport”, stelt Franky Demon (CD&V), Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening.