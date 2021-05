Westerlo informeert naar De Roeck

Westerlo is na het vertrek van Bob Peeters op zoek naar een nieuwe coach. De ervaren Glen De Boeck was al in beeld, maar de Kemphanen denken ook aan jongere trainers. Zo informeerde de 1B-club naar Jonas De Roeck (41). Die stopte onlangs als assistent van Vincent Kompany bij Anderlecht en ambieert weer een post als hoofdcoach. Een job die hij eerder uitvoerde bij STVV. De Roeck werd gisteren alvast aan het Kuipje gesignaleerd. Westerlo eindigde afgelopen seizoen als vierde, maar ambieert op korte termijn een terugkeer naar de Jupiler Pro League.