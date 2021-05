Nieuwe coach heeft geen Pro Licence-diploma, Charleroi riskeert boete

Edward Still (30) is de nieuwe coach van Charleroi. Alleen heeft de jonge coach nog geen Pro Licence-trainersdiploma. Assistent Frank Defays heeft het diploma wel, maar om te mogen coachen moet Still wel ingeschreven zijn voor de cursus.

Bij Charleroi beweren ze dat dit geen probleem is, maar er rijzen toch vragen. De inschrijvingen voor de Pro Licence-cursus, die weldra begint, zijn in principe afgesloten. Broer Will Still (Beerschot) staat op de lijst, Edward (nog?) niet. Kan hij nog worden toegevoegd? Dan moet Still wel aan alle voorwaarden voldoen en aantonen dat hij bijvoorbeeld al minstens het UEFA­ A- trainersdiploma bezit. Hij volgde daarvoor de cursus, maar vertrok toen met Ivan Leko naar China.

In het verleden kregen Anderlecht met Kompany en Kortrijk met Belhocine al boetes omdat de regels in verband met coaching niet werden gerespecteerd.