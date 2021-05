Na het vertrek van ­Denis Prychynenko zoekt Beerschot vers bloed centraal achterin. Een van de opties is Giannis Christopoulos (20). De Griek komt uit voor Asteras Tripoli. Hij kreeg de voorbije weken in de Griekse play-offs, waarin zijn ploeg zesde werd, zijn kans en greep die. De jeugdinternational, die tot juni 2022 onder contract ligt, staat mede daardoor op de radar van verschillende clubs. Kortrijk volgt hem al sinds vorige zomer en ook bij Beerschot is hij nu dus in beeld.