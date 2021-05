KV Oostende moet een paar prangende problemen oplossen tijdens laatste week van de play-offs

“Europees voetbal? We hebben momenteel wel andere katjes te geselen”, klonk het zondag bij Andrew Hjulsager. KV Oostende had net de zwaarste thuisnederlaag in bijna drie jaar moeten slikken, na een match waarin er van alles fout liep. Drie prangende problemen die tijdens de laatste twee matchen van het seizoen in de kiem moeten gesmoord worden.