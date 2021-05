Werk aan de winkel: Gent-coach Hein Vanhaezebrouck bereidt staf en spelersgroep voor volgend seizoen voor

Gent - Hein Vanhaezebrouck zat de voorbije maanden niet stil. Zo heeft de Gentse coach niet alleen zijn spelersgroep aandachtig geanalyseerd, maar ook de algemene sportieve werking van de club van dichtbij bestudeerd. En zijn conclusie was duidelijk: er is heel wat werk aan de winkel. We lichten alvast de voornaamste krijtlijnen van zijn plan toe.

De Gentse technische staf zal naar volgend seizoen toe flink herschikt worden. Zo moeten de Buffalo’s sowieso op zoek naar een opvolger voor videoanalist Gertjan De Mets, die bij Club Brugge aan de slag gaat. De Mets stond tijdens de week echter ook vaak op het trainingsveld en laat ook daar een leemte na . Zeker omdat Vanhaezebrouck volgend seizoen meer dan ooit wil inzetten op individuele trainingen.

In het ideale scenario zal Gent meer dan één nieuwe assistent aanwerven. Dat zou niet Karim Belhocine zijn, net als Vanhaezebrouck een klant van Mogi Bayat. Zijn naam circuleert al enkele weken, maar zijn komst wordt consequent formeel ontkend. Peter Balette kreeg de job van teammanager aangeboden omdat Gunther Schepens een nog nader te bepalen functie opneemt in de sportieve werking van AA Gent.

Vanhaezebrouck ging de voorbije weken intensief aan de slag met jonkies zoals Samoise, George en Van Daele. In de toekomst rekent hij hiervoor op Emilio Ferrera, die de Gentse beloften zal coachen én de grootste Gentse jonge talenten onder zijn hoede zal nemen.

Dan toch geen Bruno?

Naast de eigen jeugd rekent HVH ook op de nodige versterking. De twee topprioriteiten zijn kristalhelder. De Buffalo’s moeten op zoek naar een opvolger voor Roman Yaremchuk, die na deze week bijna zeker de deur van de Ghelamco Arena definitief achter zich zal dichttrekken. Gianni Bruno werd vorige week dan wel gespot in de Gentse tribunes, maar de 29-jarige Luikenaar zou toch niet afzakken naar Gent. Dit seizoen scoorde hij bij Zulte Waregem 20 keer en hij draagt een fors prijskaartje. Dus speuren de Buffalo’s verder naar een bij voorkeur jonge aanvaller, die vlot de weg naar de goal vindt.

Daarnaast is er versterking nodig voor centraal achterin. Een kandidaat daarvoor lijkt Joseph Okumu, de 23-jarige Keniaanse verdediger van het Zweedse Elfsborg. De rechtsvoetige Okumu kan zowel links als rechts in het hart van de defensie uit de voeten. En zou daardoor de polyvalente pion kunnen zijn waarnaar HVH op zoek is. Okumu wordt in Zweden omschreven als een ruwe diamant, maar mist wel wat ervaring. Gent zal hoe dan ook diep in de geldbuidel moeten tasten, want er liggen heel wat kapers op de kust die Okumu willen inlijven.

Ook Gilles Dewaele, de 25-jarige rechterflankverdediger van Kortrijk, is in beeld bij AA Gent. Dewaele beleefde een prima eerste seizoen bij KVK, maar heeft zeker puur defensief nog wat stapjes te zetten. Toch past hij in het profiel van de fysiek sterke flankspeler die ook offensief zijn mannetje kan staan. Dewaele kan ook een eventueel vertrek van Alessio Castro-Montes opvangen.

De Sart op komst

Voor de plekjes op het middenveld is er nu al heel wat concurrentie in de Gentse kleedkamer. Maar toch lijkt Julien De Sart – einde contract bij Kortrijk – op weg naar de Buffalo’s. De naam van de 26-jarige defensieve middenvelder gonst al geruime tijd in de Ghelamco Arena. Vorig weekend kondigde De Sart alvast zijn vertrek aan bij KVK en de deal met AA Gent is ook al zo goed als rond. Wellicht wacht men tot volgende week om zijn komst te officialiseren.