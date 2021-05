Anderlechtjonkie Anouar Ait El Hadj charmeert ook Marokkaans bondscoach Vahid Halilhodzic: “We volgen hem, maar verder ga ik zwijgen”

Een keuze dringt zich op. Nog niet per se onmiddellijk, maar Anouar Ait El Hadj (19) moet stilaan gaan beslissen of hij voor België of voor Marokko wil uitkomen. De dribbelaar van Anderlecht staat op de lijst die beloftenbondscoach Jacky Mathijssen gisteren vrijgaf, maar ook in Marokko zijn ze gecharmeerd. Selectieheer Vahid Halilhodzic bevestigt dat hij de Molenbekenaar met dubbele nationaliteit op de voet volgt. Begin juni wordt El Hadj misschien zelfs opgeroepen voor een oefeninterland met de ‘Leeuwen van de Atlas’.

Het kan moeilijk verbazen dat Anouar Ait El Hadj het afgelopen seizoen meer dan één bondscoach gecharmeerd heeft. De kleine dribbelaar brak door bij Anderlecht en werd meteen een vaste waarde. Hij kwam al 29 keer in actie. Zijn statistieken zijn met vier doelpunten en geen enkele assist nog niet indrukwekkend, maar zijn dribbels en vooral zijn handelingssnelheid zijn dat vaak wel. Als één man het spel van paars-wit versnelt, dan wel El Hadj. Zijn snelle tikjes en zijn overzicht hebben hem meer dan eens man van de match gemaakt dit seizoen.

Bij de Belgische voetbalbond kennen ze het talent van El Hadj al veel langer. Hij doorliep alle nationale jeugdteams en maakt ook deel uit van de Belgische beloftenselectie die Jacky Mathijssen gisteren bekendmaakte. Het valt dus zeker niet uit te sluiten dat de aanvallende middenvelder in de toekomst Rode Duivel wordt, maar momenteel heeft Roberto Martinez nog even meer dan genoeg creatieve jongens op zijn middenveld rondlopen.

Er is nog een andere optie voor de RSCA-smaakmaker. El Hadj is geboren en getogen in Brussel, maar heeft Marokkaanse ouders en beschikt over de dubbele nationaliteit. Vahid Halilhodzic, de bondscoach van Marokko, heeft El Hadj op zijn radar staan en stond ons zéér kort telefonisch te woord. “We volgen hem, maar verder ga ik zwijgen over El Hadj”, klinkt het. Het dossier lijkt gevoelig te liggen. Een zekerheid is dat de bondscoach alle wedstrijden bekijkt van het Anderlecht-talent en dat er al persoonlijk contact was tussen de entourage van de speler en de Marokkaanse voetbalbond.

Proefuitstapje

In Marokko willen ze graag wat vaart maken. In januari en februari van 2022 staat in Kameroen de Afrika Cup op het menu, en een speler met dergelijke techniek en vista is meer dan welkom. In juni werken de Leeuwen van de Atlas oefeninterlands af tegen Ghana en Burkina Faso en Halilhodzic zou El Hadj er graag dan al bij hebben. Dan ziet de bondscoach al een eerste keer wat hij heeft aan de dribbelaar. Een groot voordeel voor El Hadj is dat het slechts om oefeninterlands gaat, waardoor hij nog altijd kan terugkeren naar de Belgische nationale ploeg. Hij kan het als een proefuitstapje bekijken. Een beetje zoals de open lesdagen aan de unief. Al eens gaan meevolgen, zonder al een levensbelangrijke knoop te moeten doorhakken.

Vooraleer u denkt dat El Hadj al met grote zekerheid op weg is naar de Marokkaanse nationale ploeg: dat is zeer voorbarig. Zijn voorkeur gaat uit naar de Rode Duivels, omdat hij in België is opgegroeid en alle jeugdselecties heeft doorlopen. Maar hij wil ook geen deuren sluiten. “Ik denk zowel aan België als aan Marokko”, zij hij recent nog toen we hem de vraag voorlegden tijdens een interview in deze krant.

Voor El Hadj zou het ideale scenario zijn dat hij nog even – minstens een jaar – de kat uit de boom kan kijken. Even afwachten of er op niet al te lange termijn doorstromingsmogelijkheden zijn bij de Rode Duivels, en als dat niet zo is naar Marokko verkassen. Vahid Halilhodzic zal ongetwijfeld proberen om de Brusselaar te overhalen om snel voor zijn ploeg te kiezen. Afwachten of El Hadj dan aan die verleiding kan weerstaan.