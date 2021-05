Vierde keer, goede keer? KV Mechelen stond sinds de vereffening drie keer eerder op de rand van een Europese comeback

28 jaar na de laatste deelname aan de UEFA Cup mag KV Mechelen opnieuw dromen van Europees voetbal. Sinds de vereffening (2002-2003) was KV er al drie keer dicht bij, maar telkens liep het mis. Wordt de vierde keer de goede keer? We vroegen het aan drie ex-spelers die er toen (net niet) bij waren.

Amper zes jaar na het faillissement en de herstart in derde klasse staat KV Mechelen in 2009 alweer op de drempel van het Europese toneel. Onder Peter Maes bereikt KV in dat jaar zijn vijfde bekerfinale ...