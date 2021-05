‘Je wint geen zilver, maar verliest goud’, luidt een boutade in de sport. Toch zal zondag ook de tweede plaats in de Jupiler Pro League een gouden randje hebben. Een overzicht van wat er voor de Belgische top 3 nu al op het spel staat én volgend seizoen in Europa te verdienen valt.

Natuurlijk gaat het in het voetbal ook om de eer en vooral het plezier van winnen. Titels worden bijgeschreven op het palmares, trofeeën bijgezet in de prijzenkast. Toch is het – zeker in tijden van een ...