Biden werkt met Israël aan staakt-het-vuren, intussen beschietingen van en naar Libanon

Amerikaans president Joe Biden werkt achter de schermen aan een de-escalatie van de gevechten tussen Israël en Palestijnen en heeft in een telefoongesprek met Israëlisch premier Benjamin Netanyahu zijn steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren met Hamas. Dat deelt het Witte Huis mee. Intussen vliegen raketten heen en weer tussen Israël en buurland Libanon.

Biden en zijn medewerkers werkten maandag achter de schermen om druk te zetten voor een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. “Onze inschatting op dit moment is dat die gesprekken achter de schermen voeren, de meest constructieve aanpak is”, zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki.

President Biden sprak, voor de derde keer sinds de escalatie van het conflict, telefonisch met Netanyahu. Volgens het Witte Huis moedigde Biden Israël aan om “alles in het werk te stellen om de bescherming van onschuldige burgers te verzekeren”, en bespraken de twee leiders “de vooruitgang in Israëls militaire operaties tegen Hamas en andere terreurgroepen in Gaza”. “De president sprak zijn steun uit voor een staakt-het-vuren en besprak het Amerikaanse engagement met Egypte en andere partners voor dat doel.”

Vanuit de Democratische partij komt steeds meer druk op de president om expliciet een staakt-het-vuren te eisen.

Libanon

Intussen is Israël ook met buurland Libanon in vijandigheden verwikkeld. Nadat vanuit het zuiden van Libanon raketten waren afgevuurd richting Israël, heeft het Israëlische leger gereageerd door terug te schieten.

Op Twitter zegt het Israëlische leger dat zes raketten werden afgevuurd vanuit Libanon richting het noorden van Israël, maar dat ze allemaal neerkwamen op Libanees grondgebied.

Een bron in Libanon zegt dat maandagavond drie raketten werden afgevuurd richting Israël.