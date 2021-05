Coronacijfers blijven goede richting uitgaan

De coronacijfers in België blijven de goede richting uitgaan. De nieuwe ziekenhuisopnames zijn met 17 procent gedaald in een week tijd, tot gemiddeld nog 133 per dag, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano.

In de ziekenhuizen liggen nu 1.857 coronapatiënten. Van hen hebben er 610 intensieve zorg nodig. Ook die cijfers blijven dalen: met respectievelijk 18 en 14 procent. Ongeveer een maand geleden piekte de Covid-bezetting op intensieve zorg nog boven 940 bedden. De richtdrempel van de overheid om de maatregelen verder te versoepelen, is 500 patiënten op intensieve zorg.

Er sterven gemiddeld wel nog altijd meer dan 25 mensen per dag aan het virus, al is dat weekgemiddelde van 25,4 dagelijkse overlijdens een daling met 27,9 procent. Officieel telt België sinds het begin van de pandemie 24.723 overlijdens door het coronavirus.

Sciensano registreerde tussen 8 en 14 mei gemiddeld 2.153 nieuwe besmettingen per dag. Dat zijn er 28 procent minder dan in de zeven voorafgaande dagen. Er werden wel 16 procent minder testen afgenomen: gemiddeld waren het er 43.100 per dag. De positiviteitsgraad van de tests bedraagt nog 5,9 procent.

De reproductiegraad van het virus wordt geschat op 0,87. Als het cijfer onder 1 uitkomt, geeft dat aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Intussen hebben 3.904.240 landgenoten minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 33,9 procent van de bevolking, of 42,5 procent van de volwassenen. Van hen zijn 1.370.626 mensen al volledig gevaccineerd (11,9 procent van de hele bevolking, 14,9 procent van de volwassenen).