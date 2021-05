Grotendeels droge namiddag, aan de kust zelfs vrij zonnig

In de zuidelijke en oostelijke helft van het land vallen er dinsdagochtend eerst nog buien. In het noordwesten is het dan al zo goed als droog en zijn er opklaringen. Dat meldt het KMI.

Rond de middag verschijnen er opnieuw buien vanuit Frankrijk en is er kans op onweer. De meeste buien zijn voor de zuidelijke helft van het land. De noordelijke helft daarentegen lijkt het grotendeels droog te zullen houden. In de kustregio wordt het zelfs vrij zonnig. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden.

De atmosfeer stabiliseert dinsdagavond en de kans op een bui neemt dan sterk af. In het oosten bestaat de grootste kans op een bui. De buien verdwijnen helemaal in de nacht van dinsdag op woensdag. Het wordt dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen.

Woensdag is er doorgaans veel bewolking met perioden van regen of buien die lokaal intens en zelfs onweerachtig kunnen zijn. In de loop van de namiddag wordt het droger aan de kust en later ook het noordwesten van het land, met breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het centrum van het land.

Op veel plaatsen begint donderdag met mooie opklaringen, maar later komt er meer en meer bewolking vanaf het westen opzetten. Het zou wel nog een groot deel van de dag droog blijven. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. Vrijdag wordt het wisselvallig en erg winderig met een wisselende bewolking en buien. Er is daarbij grote kans op onweer. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.