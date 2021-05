Kernkabinet raakt het dan toch eens over groene bedrijfswagens

De belangrijkste ministers in de federale regering zijn het in de nacht van maandag op dinsdag eens geworden over de principes om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Dat zegt de woordvoerder van de premier. Nochtans waren Groen en vooral Vooruit erg terughoudend.

Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime, luidt het. Wat dat regime precies zal inhouden, zal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) later op de dag toelichten.

Er zal niet aan de bestaande contracten worden geraakt, zegt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD). De regering wil een “duidelijk en stabiel kader” creëren zodat bedrijven en werknemers met kennis van zaken aankoop- en investeringsbeslissingen kunnen nemen.

De Vivaldi-coalitie legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Van Peteghem legde in april een voorstel op tafel. In zijn plan zouden de fiscale voordelen voor nieuwe niet-emmissievrije bedrijfswagens worden afgebouwd, waarna ze tegen 2026 volledig verdwenen zouden moeten zijn. Elektrische of andere emmissievrije wagens zouden dan wel 100 procent fiscaal aftrekbaar worden. Daarnaast stelde de CD&V-vicepremier voor om een belastingvermindering in te voeren op investeringen in laadinfrastructuur en om ook een mobiliteitsbudget uit te werken voor wie geen bedrijfswagen heeft. Het kernkabinet heeft de concrete uitwerking van die plannen maandagavond afgeklopt.

Linkse partijen tegen

De belangrijkste ministers bogen zich eerder al over die details, maar raakten het toen nog niet eens. Naar verluidt waren de linkse regeringspartijen beducht voor de financiële impact van de maatregelen en met de volledige fiscale aftrekbaarheid voor elektrische bedrijfswagens. Dat laatste aspect zou ertoe leiden dat bedrijfswagens nog interessanter worden, wat het fileleed alleen maar in de hand zou werken.

Groen had zijn reserves, maar vooral Vooruit gaf tegengas. Nog voor de bedrijfswagens werden aangesneden op het kernkabinet, garandeerde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dat “dat vanavond niet beslecht zal worden”. Volgens minister Frank Vandenbroucke en Vooruit was er maar één weg naar een deal over de bedrijfswagens: die mee opnemen in de grote fiscale hervorming waar Van Peteghem aan werkt. Maar die hervorming is zo allesomvattend dat de landing ten vroegste binnen drie jaar zal worden ingezet en er voor 2024 ook geen deal over de groene bedrijfswagens zou gekomen zijn.

