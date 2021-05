Bouwbedrijven kampen met bevoorradingsproblemen

Nagenoeg alle Belgische bouwbedrijven hebben af te rekenen met laattijdige leveringen en bevoorradingsproblemen. Dat blijkt dinsdag uit een enquête van de Confederatie Bouw. Door de bevoorradingsproblemen gaat ook de kostprijs van de bouwmaterialen de hoogte in. De Confederatie Bouw roept bouwbedrijven op om met een dagprijs of prijsherzieningsclausule te werken om zo de impact enigszins te kunnen dempen.

De bevoorradingsproblemen in de bouwsector treffen 97 procent van de ondervraagde bouwbedrijven. Zes op de tien geeft momenteel wel aan nog binnen de geplande termijn te kunnen werken, maar steeds meer uitvoeringstermijnen komen in het gedrang.

De langere levertijden en het gebrek aan beschikbaar bouwmateriaal hebben ook tot gevolg dat de prijzen van bouwmaterialen de hoogte in gaan. Zo stelt meer dan één op de drie bevraagde bedrijven een prijsstijging van meer dan 15 procent vast voor onder meer hout, staal, cement en isolatiematerialen. Een op de vijf bouwbedrijven verwacht bovendien dat deze prijzen de komende drie maanden nog verder zullen stijgen.

Momenteel zijn het de bouwbedrijven zelf die in 90 procent van de gevallen de klappen opvangen. Slechts een op de vier kan de prijsverhogingen doorrekenen aan de klant, iets wat slechts 13 procent ook helemaal doet. Die doorrekening is echter enkel mogelijk indien contractueel overeengekomen of indien de klant daarmee akkoord gaat.

Daarom roept de Confederatie Bouw op om te werken met flexibele tarieven. “Wij raden bouwondernemingen aan om bij nieuwe contracten te werken met een dagprijs of met een herzieningsclausule, zodat prijsverhogingen minder negatieve impact op hen hebben”, klinkt het.

Daarnaast heeft de Confederatie federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) gevraagd om de prijsstijgingen als uitzonderlijk te beschouwen. Op die manier zouden de risico’s niet louter door de aannemer gedragen moeten worden. Ook werd aan de Europese concurrentieautoriteiten gevraagd na te gaan of er geen sprake is van kartelvorming of prijsovereenkomsten tussen de grote spelers op de markt.